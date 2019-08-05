Около 20 граждан России задержали в Кракове за драку с футбольными болельщиками
close
Около 20 российских граждан были задержаны из-за драки с местными футбольными болельщиками в польском Кракове, сообщает РИА «Новости».
«Операция полиции в Кракове у торгового центра на проспекте Мира. Сотрудники правоохранительных органов задержали 20 человек. Это граждане России, родом с Кавказа», — говорится в эфире радиостанции RMF.
Стычка произошла между россиянами и фанатами польской «Краковии». Ее причиной могла стать торговля на рынках города.
Важно, что у задержанных обнаружили оружие, а также запрещенные препараты.
Ранее сообщалось, что следственный комитет России задержал болельщика, нарушавшего порядок на матче четвертого тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Краснодаром».