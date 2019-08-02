Семак назвал Малкома «исключением из правил» для футбола в России

close
Игроки ФК «Зенит» качают главного тренера «Зенита» Сергея Семака, 12 мая... Игроки ФК «Зенит» качают главного тренера «Зенита» Сергея Семака, 12 мая...
Игроки ФК «Зенит» качают главного тренера «Зенита» Сергея Семака, 12 мая...
Михаил Киреев/РИА «Новости»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход бразильца Малкома из каталонской «Барселоны» в стан сине-бело-голубых, передает официальный сайт клуба.

По словам наставника петербуржцев, хавбек является исключением из правил для футбола в России.

«Малком — это игрок с хорошей скоростью, ударом и дриблингом. В прошлом сезоне ему поступало много предложений от разных клубов. В настоящее время команды Европы предлагают хорошие деньги. Для нас приятно знать, что он выбрал именно наш клуб. Появление футболиста такого уровня в России — скорее исключение из правил», — заявил Семак.

Малком перешел в «Зенит» 2 августа. Сумма сделки неизвестна. Однако сообщалось, что Сине-гранатовые могли отдать за его трансфер около €40 млн.

В минувшем сезоне футболист сыграл в 15 матчах за сине-гранатовых, оформив один гол и сделав две результативные передачи.

Ранее Малком прокомментировал свой переход в стан сине-бело-голубых.