Семак назвал Малкома «исключением из правил» для футбола в России

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход бразильца Малкома из каталонской «Барселоны» в стан сине-бело-голубых, передает официальный сайт клуба.

По словам наставника петербуржцев, хавбек является исключением из правил для футбола в России.

«Малком — это игрок с хорошей скоростью, ударом и дриблингом. В прошлом сезоне ему поступало много предложений от разных клубов. В настоящее время команды Европы предлагают хорошие деньги. Для нас приятно знать, что он выбрал именно наш клуб. Появление футболиста такого уровня в России — скорее исключение из правил», — заявил Семак.

Малком перешел в «Зенит» 2 августа. Сумма сделки неизвестна. Однако сообщалось, что Сине-гранатовые могли отдать за его трансфер около €40 млн.

В минувшем сезоне футболист сыграл в 15 матчах за сине-гранатовых, оформив один гол и сделав две результативные передачи.

Ранее Малком прокомментировал свой переход в стан сине-бело-голубых.