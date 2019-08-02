Широков высказался об уходе Адриано из «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков критично отозвался о бразильском нападающем Луисе Адриано, который покинул стан красно-белых, передает РИА «Новости».

Бразилец перешел в клуб на родине — «Палмейрас».

«Его давно можно было продать. Так, как он играет, и я, наверное, в принципе, могу: играя центрального нападающего, он постоянно открывается назад. Что это за нападающий такой? Тем более центральный, который должен открываться вперед. Если была такая возможность, давно надо было его продать», — заявил Широков.

Адриано выступал за российскую команду с 2017 году и провел 79 матчей во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что русская девушка Адриано устроила прощальный розыгрыш фанатам «Спартака».