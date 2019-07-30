Неймар избежал суда по обвинению в изнасиловании
Форварду «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймару не будет предъявлено обвинение в изнасиловании.
Как сообщает UOL Esporte, полиция в ходе расследования не нашла доказательств совершения преступления 27-летним футболистом.
Также правоохранительными органами было обнаружено множество противоречий в показаниях девушки, которая и обвиняла игрока в изнасиловании.
Как итог, со звездного бразильца сняты все подозрения.
Ранее сообщалось, что на «Ювентус» подадут иск за неучастие Роналду в товарищеском матче с корейцами.