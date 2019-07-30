Неймар избежал суда по обвинению в изнасиловании

Форварду «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймару не будет предъявлено обвинение в изнасиловании.

Как сообщает UOL Esporte, полиция в ходе расследования не нашла доказательств совершения преступления 27-летним футболистом.

Также правоохранительными органами было обнаружено множество противоречий в показаниях девушки, которая и обвиняла игрока в изнасиловании.

Как итог, со звездного бразильца сняты все подозрения.

Ранее сообщалось, что на «Ювентус» подадут иск за неучастие Роналду в товарищеском матче с корейцами.