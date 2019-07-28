Американский боксер назвал причину смерти Дадашева

Американский боксер Эдриен Бронер поделился мнением о смерти российского спортсмена Максима Дадашева, передает TMZ Sports.

Россиянин скончался 23 июля, через три дня после боя с пуэрториканца Сабриеля Матиаса. Дадашев был доставлен в больницу с отеком мозга, ему была проведена экстренная операция, но это его не спасло.

Американец считает, что причиной произошедшего стало неумения Дадашева качественно защищаться.

«Все зависит от того, кто тебя учил. Когда я рос, мной занимался Майк Стаффорд. И первое, чему я у него научился, это защите. Как по мне, тот бой можно было не останавливать», — заявил Бронер.

Ранее Геннадий Головкин выразил соболезнования по поводу смерти Дадашева и Сантильяна.