Гендиректор «Спартака» высказался о сопернике команды в Лиге Европы

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн поделился мнением о швейцарском «Туне», с которым российский клуб сыграет в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы, передает ТАСС.

Цорн заявил, что считает «Тун» очень сильным клубом.

«На этом уровне слабых команд не бывает. Несмотря на то, что это команда из швейцарской лиги, где есть два топ-клуба, а всем остальным тяжело играть против них, это сильный соперник. Будем серьезно готовиться и настраиваться на победу. Как и всегда», — сказал он.

Первый матч против «Туна» «Спартак» проведет 8 августа на выезде.

Ранее стал известен соперник московского «Спартака» в Лиге Европы.