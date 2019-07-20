Во Франции задержано 200 фанатов после победы Алжира
Во Франции было задержано 200 человек из-за беспорядков, которые устроили футбольный фанаты после финала Кубка африканских наций — 2019, сообщает Figaro.
По информации министерства внутренних дел, по всей стране полиция задержала 198 человек, которые праздновали победу сборной Алжира в турнире.
Национальная алжирская команда обыграла Сенегал в финале Кубка африканских наций со счетом 1:0. Это второй трофей в истории сборной.
177 задержанных фанатов до сих пор остаются под стражей.
В Париже для усмирения болельщиков на Елисейских полях был распылен слезоточивый газ.