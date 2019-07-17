Наставник «ПСЖ» высказался о желании Неймара покинуть клуб

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Бывший наставник «Боруссии» Томас Тухель станет новым главным тренером... Бывший наставник «Боруссии» Томас Тухель станет новым главным тренером...
Бывший наставник «Боруссии» Томас Тухель станет новым главным тренером...
РИА Новости

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поделился мыслями о том, что бразильских форвард команды Неймар хочет покинуть клуб, передает RMC.

СМИ сообщали, что Неймар намерен покинуть французский клуб и вернуться в каталонскую «Барселону». Также форвард не вернулся вовремя в расположение команды для того, чтобы начать предсезонную подготовку.

«Я всегда огорчаюсь, когда игрок приезжает с опозданием. Но между нами нет никаких недомолвок, сейчас это дело клуба и Нея. Мы работаем вместе.

Знал ли я, что Неймар хочет покинуть клуб? Да, я знал об этом еще до старта Кубка Америки. Но это дела клуба и Нея», — заявил Тухель.

Стоит отметить, что сумма трансфера из «Барселоны» в «ПСЖ» была рекордной — €222 млн.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет обменять Коутиньо и Дембеле на Неймара.