Наставник «ПСЖ» высказался о желании Неймара покинуть клуб

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поделился мыслями о том, что бразильских форвард команды Неймар хочет покинуть клуб, передает RMC.

СМИ сообщали, что Неймар намерен покинуть французский клуб и вернуться в каталонскую «Барселону». Также форвард не вернулся вовремя в расположение команды для того, чтобы начать предсезонную подготовку.

«Я всегда огорчаюсь, когда игрок приезжает с опозданием. Но между нами нет никаких недомолвок, сейчас это дело клуба и Нея. Мы работаем вместе.

Знал ли я, что Неймар хочет покинуть клуб? Да, я знал об этом еще до старта Кубка Америки. Но это дела клуба и Нея», — заявил Тухель.

Стоит отметить, что сумма трансфера из «Барселоны» в «ПСЖ» была рекордной — €222 млн.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет обменять Коутиньо и Дембеле на Неймара.