Ветеран «Спартака» остался недоволен игрой команды

Ветеран «Спартака», лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев остался недоволен игрой команды в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «КП».

В первом матче чемпионата России «Спартак» с трудом обыграл «Сочи» со счетом 1:0.

«Я не вижу «Спартак» — тот, который мы хотим видеть. Все игроки полузащиты очень средние, если не сказать ниже среднего уровня. Говорят, что они молодые и талантливые… Но когда я узнаю, что одному там 23, другому 20… Да я в 20 в сборной СССР играл, а в 23 приз лучшего футболиста страны получил. Так что 23 — это не молодой уже… Поэтому в «Спартак» я не особенно верю. Он сейчас несостоятелен», — заявил Ловчев.

Ранее футболист «Сочи» раскритиковал судейство в матче со «Спартаком».