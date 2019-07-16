Ветеран «Спартака» остался недоволен игрой команды

close
Кандидатуру Евгения Ловчева выдвинула Всероссийская ассоциация футбола Кандидатуру Евгения Ловчева выдвинула Всероссийская ассоциация футбола
Кандидатуру Евгения Ловчева выдвинула Всероссийская ассоциация футбола
РИА «НОВОСТИ»

Ветеран «Спартака», лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев остался недоволен игрой команды в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «КП».

В первом матче чемпионата России «Спартак» с трудом обыграл «Сочи» со счетом 1:0.

«Я не вижу «Спартак» — тот, который мы хотим видеть. Все игроки полузащиты очень средние, если не сказать ниже среднего уровня. Говорят, что они молодые и талантливые… Но когда я узнаю, что одному там 23, другому 20… Да я в 20 в сборной СССР играл, а в 23 приз лучшего футболиста страны получил. Так что 23 — это не молодой уже… Поэтому в «Спартак» я не особенно верю. Он сейчас несостоятелен», — заявил Ловчев.

Ранее футболист «Сочи» раскритиковал судейство в матче со «Спартаком».