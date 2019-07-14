Экс-гендиректор «Спартака»: Федун вставлял мне палки в колеса

close
Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун на матче своего клуба Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун на матче своего клуба
Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун на матче своего клуба
РИА Новости

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак рассказал о том, какие отношения у него были с владельцем красно-белых Леонидом Федуном, передает Sport24.

Он заявил, что у него были разногласия с Федуном, причиной которых было желание Федуна пропиариться.

«Почему Федун никак не угадает с окружением? Просто Леонид Арнольдович всегда хочет сам быть на виду. Если бы не так, я бы до сих пор работал в «Спартаке». У нас одна причина разногласий — он захотел попиариться и начал вставлять палки в колеса. Он же политработник, бывший медиавладелец. И все время на виду. А тут вроде бы хозяин клуба, а на виду Первак. Ну ничего себе!» — сказал Первак.

Ранее Ромашина перестала следить за «Спартаком» из-за скандала с Глушаковым.