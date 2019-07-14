Экс-гендиректор «Спартака»: Федун вставлял мне палки в колеса

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак рассказал о том, какие отношения у него были с владельцем красно-белых Леонидом Федуном, передает Sport24.

Он заявил, что у него были разногласия с Федуном, причиной которых было желание Федуна пропиариться.

«Почему Федун никак не угадает с окружением? Просто Леонид Арнольдович всегда хочет сам быть на виду. Если бы не так, я бы до сих пор работал в «Спартаке». У нас одна причина разногласий — он захотел попиариться и начал вставлять палки в колеса. Он же политработник, бывший медиавладелец. И все время на виду. А тут вроде бы хозяин клуба, а на виду Первак. Ну ничего себе!» — сказал Первак.

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