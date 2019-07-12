Медведева пришла к Тутберидзе с цветами

Олимпийская чемпионка Игр в Сочи — 2014 в командном турнире по фигурному катанию Екатерина Боброва рассказала о расставании двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой с ее бывшим тренером Этери Тутберидзе, сообщает «СЭ».

По словам 29-летней фигуристки, Медведева хотела подарить букет наставнице, когда приняла решение уйти от нее к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

«Мне так было обидно, когда Женю начали гнобить за то, что она якобы не подарила бывшей наставнице цветы. Да она приходила к Тутберидзе! Просто не могла поймать момент, когда Тутберидзе будет на льду. Это настолько смешно! Мы тоже с Дмитрием Соловьевым никак не могли подарить бывшим тренерам цветы. Это такой переломный момент», — заявила Боброва.

Также спортсменка отметила, что поражена поведением фанатов юной фигуристки.

«Это так раздули — мол, Женя неблагодарная скотина. И половина ее поклонников переметнулась на другую сторону», — возмутилась олимпийская чемпионка.

Ранее сообщалось, что 11-летняя ученица Тутберидзе похвасталась сложным элементом.