Хоккеист НХЛ получил рекордный штраф в Финляндии

Защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Ристолайнен заплатил автомобильный штраф, который стал рекордным в Финляндии, сообщает Ilta-Sanomat.

Хоккеист превысил скорость. Он ехал на своем автомобиле со скоростью 81 км/ч в то время, как разрешенная скорость была всего 40 км/ч.

В Финляндии не обычная система штрафов. Размер наказания напрямую зависит от того, сколько зарабатывает человек, который нарушил правила.

Зарплата Ристолайнена составляет $5,4 млн, таким образом штраф составил $120 тыс. Эта сумма стала рекордным штрафом в Финляндии.

Предыдущий рекорд принадлежал другому хоккеисту — форварду «Флориды Пантерз» Александру Баркову — и составлял $46 тыс.

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