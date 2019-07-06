Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от ближайшего боя с временным чемпионом UFC американцем Дастином Порье, передает Sport24.

Поединок состоится 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.

«Порье — крепкий соперник. Честно говоря, я думал, что Холлоуэй победит его, но этого не произошло. У него хорошая стойка, он никогда не устает. Но последнее время он дерется только с теми, кто любит проводить бои в стойке.

Не имеет значения, Дастин, Тони, кто угодно. Я доминирую в октагоне всю свою жизнь. Я непобежденный. Я не недооцениваю этого парня, но Порье не на моем уровне», — сказал Хабиб во время официальной пресс-конференции UFC в Вегасе.

Для Нурмагомедова эта защита пояса станет второй. В первый раз он одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором.

Ранее сообщалось, что российского бойца раскритиковали за фотографию с соперником Хабиба.