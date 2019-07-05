Черчесов прокомментировал стычку Набабкина и Адриану

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал инцидент, произошедший во время матча между нападающим московского «Спартака» Луизом Адриану и защитником столичного ЦСКА Кириллом Набабкиным, передает «СЭ».

По словам специалиста, такие стычки между игроками отличают товарищеские встречи от официальных.

«Вообще, такие вещи не красят ни Набабкина, ни Адриану. Это поведение 20-летних ребят,а не опытных игроков, которым уже за 30. Оштрафовал бы я за такое? Сказать сложно, нужно ведь понимать из-за чего это случилосб», — заявил Черчесов.

Товарищеский матч клубов из Москвы прошел в столице 30 июня и завершился со счетом 3:1 в пользу красно-белых.

Ранее экс-игрок сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о новичке петербургского «Зенита».