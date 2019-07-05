Вратарю сборной Чили угрожали после проигрыша Перу

Вратарь сборной Чили Габриэль Ариас был вынужден удалить страницу в инстаграме из-за того, что после проигрыша команде Перу в полуфинале Кубка Америки стал получать много угроз, в том числе и смертельных, в свой адрес и в адрес своей семьи, сообщает Sport24.

Сборная Чили проиграла команде Перу со счетом 0:3. Во втором голе перуанской команды Ариас допустил серьезную ошибку, которая и привела к забитому мячу. Голкипер в конце первого тайма выбежал за пределы штрафной площадки в том моменте, когда это было не нужно.

В финале сборная Перу сыграет с командой Бразилии. Чили же сразится с Аргентиной за третье место. Матч состоится 6 июля, а финал будет сыгран 7 июля.

Ранее сообщалось, что наставник сборной Бразилии покинет свой пост после Кубка Америки.