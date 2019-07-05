Заболотный отказался уходить из «Зенита» в «Сочи»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный отказался уходить из петербургской команды и переходить в «Сочи», сообщает Sport24.

Примечательно, что новичок Российской премьер-лиги (РПЛ) готов был предложить Заболотному такие же финансовые условия, которые форвард имеет в петербургской команде. Однако при этом нападающий должен был разорвать контракт с «Зенитом» и уйти свободным агентом.

Заболотный готов уйти в аренду, но не хочет разрывать контракт с «Зенитом».

Нападающий за 44 матча за «Зенит» забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Зенит» представил форму на сезон-2019/20.