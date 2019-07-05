Заболотный отказался уходить из «Зенита» в «Сочи»
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Нападающий «Зенита» Антон Заболотный отказался уходить из петербургской команды и переходить в «Сочи», сообщает Sport24.
Примечательно, что новичок Российской премьер-лиги (РПЛ) готов был предложить Заболотному такие же финансовые условия, которые форвард имеет в петербургской команде. Однако при этом нападающий должен был разорвать контракт с «Зенитом» и уйти свободным агентом.
Заболотный готов уйти в аренду, но не хочет разрывать контракт с «Зенитом».
Нападающий за 44 матча за «Зенит» забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи.
Ранее сообщалось, что «Зенит» представил форму на сезон-2019/20.