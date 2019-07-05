Российского бойца раскритиковали за фотографию с соперником Хабиба

Российский боец 22-летний Арман Царукян выложил фотографию с Дастином Порье, ближайшим соперником чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, передает Sport24.

В своем посте Царукян назвал Порье чемпионом, за что получил много негативных комментариев от поклонников Нурмагомедова.

«Честно говоря, рассчитывал, что люди просто заинтересуются, будут спрашивать, как он в борьбе и все остальное. Но я не думал, что начнут так грязью поливать из-за того, что я назвал его чемпионом. Мне что, нужно было назвать его «временным чемпионом»? Любой человек может быть чемпионом. Меня тоже кто-то может назвать так. Не обязательно же быть чемпионом UFC для этого. В общем, меня это все удивляет», — заявил боец.

Он также отметил, что люди не понимают, что от тренировок с ним Порье никак не изменится.

Ранее Хабиб Нурмагомедов высказался о завершении карьеры.