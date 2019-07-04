«Зенит» объявил о подписании защитника «Гамбурга»

Защитник «Гамбурга» Дуглас Сантос стал футболистом петербургского «Зенита», передает РИА «Новости».

На официальном сайте клуба отмечается, что соглашение с футболистом рассчитано на пять лет.

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Дугласа Сантоса в Петербурге и желает удачи в составе новой команды!» — говорится в сообщении команды.

В прошлом сезоне Сантос принял участие в 38 матчах, в которых забил два мяча и отдал семь результативных передач.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что не слышал о предложениях по трансферу нападающего Артема Дзюбы.