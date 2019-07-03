Известный тренер высказался о провале Шараповой на Уимблдоне

Известный тренер России Виктор Янчук высказал свое мнение о выступлении российской теннисистки Марии Шараповой в первом круге Уимблдона, передает «Чемпионат.com».

Шарапова проиграла представительнице Франции Полин Пармантье. В третьем сете Шарапова приняла решение не продолжать поединок из-за травмы руки. Счет в матче на тот момент был 6:4, 6:7 (4:7), 0:5.

«Шарапова уже длительное время не может подняться на высоту, достойную ее. Травмы не дают возможности не только полноценно выступать на соревнованиях, но и тренироваться. Маша находится далеко не в лучшей форме, она не готова к своему потенциалу и амбициям. Даже с Пармантье Шарапова кувыркалась, не было доминирующего превосходства. Шарапова уже упустила момент для ухода, но из благих побуждений. Она настоящий спортсмен и боец, что достойно похвалы, но надо взвешивать, что важнее: репутация или малые шансы на успех», — заявил Янчук.

Шарапова является пятикратной победительницей турниров «Большого шлема».

Ранее теннисистка Светлана Кузнецова пристыдила унизившего Шарапову журналиста.