Многомиллионный контракт Бобровского возмутил американцев
Поклонники хоккея выразили недовольство контрактом нового вратаря клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерс» Сергея Бобровского.
Пользователи соцсетей возмутились высоким уровнем зарплаты игрока. Команда из Санрайза подписала соглашение с российским голкипером на семь лет. Ежегодно Бобровский будет получать по $10 млн.
По мнению пользователей, игрок не стоит таких денег.
Ранее Бобровский выступал за «Коламбус Блю Джекетс». В прошлом сезоне он принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата, отразив 91,3% бросков по своим воротам.
В плей-офф он сыграл в десяти встречах и отразил 92,5% шайб.
Ранее Бобровский поделился ожиданиями от выступления за «Флориду».