Бузова: после «Барселоны» меня возьмет любой клуб

Поп-певица Ольга Бузова поделилась впечатлениями от тренировок с футбольным клубом «Барселона», сообщает «Чемпионат.com».

Ольга находилась в расположении клуба два дня по приглашению спонсора команды.

«Больше всего во время аренды в «Барселоне» понравилась возможность поиграть на легендарном поле. У нас не все профессиональные футболисты могли на нем погонять мяч, а я, девочка из народа, это смогла. И, конечно, поиграть с такой мировой легендой, как Жулиано Беллетти. Пообщаться и узнать секреты их сплоченной игры, а также задать вопросы по некоторым играм, которые я смотрела по телевизору.

У меня не стояло основной задачей пообщаться с Пике и Месси. Это было бы очень приятным бонусом, но изначально мне было интересно посмотреть своими глазами и показать своим подписчикам, как живут и где тренируются звёзды мирового футбола. Я жила их жизнью, и мне понравилось! Я пообщалась с легендой мирового футбола Беллетти, и мы даже поиграли. Также он показал мне пару своих приемов. Я теперь круче некоторых российских футболистов.

Кто в составе «Барселоны» самый стильный? В моем сердце — Месси. Такие футболисты, как он, рождаются раз в 1000 лет! Это уникальный игрок, история его жизни поражает. Он сильный духом и заслуживает всех наград, так как своей работоспособностью он доказал свое превосходство в этом виде спорта.

Также она отметила, что на базе клуба была вкусная еда.

«Я с удовольствием всё пробовала. Нам показывали, как готовят еду, какие продукты использует повар. Мне было это все очень интересно, я даже взяла на заметку некоторые идеи.

Что касается формы команды, я всю свою жизнь болею за «Барсу», поэтому очень нравится все у них! Мне было приятно получить форму и мяч с автографами всех игроков. У меня вся семья всегда болела за эту команду. Я же питерская, а там у нас культ футбола! Потом, правда, в моей жизни случилась ситуация, и я стала болельщицей одного российского футбольного клуба, но сейчас все вернулось на круги своя.

Я дружу со многими российскими футболистами и изнутри знаю, как они живут и тренируются… В моей жизни плотно был российский футбол почти семь лет. Я там знаю все. Но, если поступит предложение, подобное «барселонскому», я его рассмотрю. После того, что я узнала, я думаю, меня может взять любой футбольный клуб в основной состав. Я открыта для предложений», — добавила Бузова.

Ранее Бузова показала, как отрывается в Сен-Тропе.