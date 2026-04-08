С каждым годом люди говорят все меньше, выяснили ученые

Ученые из Университета Аризоны установили, что люди с каждым годом произносят все меньше слов в повседневной жизни. В среднем этот показатель сокращается примерно на 338 слов в день ежегодно. Результаты мета-анализа опубликованы в журнале Perspectives on Psychological Science (PPS).

Ученые проанализировали данные 22 исследований, проведенных в период с 2005 по 2019 год. В них приняли участие около 2200 человек. Анализ показал устойчивую тенденцию к снижению разговорной активности. Если в 2005 году люди в среднем произносили около 15 900 слов в день, то к 2019 году этот показатель снизился примерно до 12 700 слов.

Исследователи отмечают, что сокращение составляет около 338 слов в день ежедневно — более 120 тысяч слов в год. Наиболее выраженное снижение наблюдалось среди молодых людей. У участников младше 25 лет количество произносимых слов уменьшалось примерно на 452 слова в год, тогда как у людей старше 25 лет — примерно на 314 слов.

«Анализ включал данные из исследований, посвященных разным темам, включая здоровье, отношения, медитацию и адаптацию после жизненных стрессов. Участники также не знали, что их речь анализируется именно с точки зрения количества слов, что снижает вероятность искажения результатов», — отмечают ученые.

По мнению исследователей, снижение разговорной активности может быть связано с изменением повседневных социальных практик, включая распространение цифровых сервисов и уменьшение количества кратких бытовых разговоров в повседневной жизни.

Данные исследования охватывают период до 2019 года, поэтому влияние пандемии COVID-19 на дальнейшие изменения в уровне общения в работе не анализировалось. Однако авторы работы предполагают, что пандемия на долгие годы изменила социальное поведение, закрепив привычку к цифровой изоляции.

Ранее психолог объяснила, почему бедные могут быть счастливее богатых.

 
Теперь вы знаете
Проверят каждого: что бизнесу ждать от ужесточения контроля за безналичкой и платежами
