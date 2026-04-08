В Европе снизились цены на газ после начала переговоров Ирана и США

Цены на газ в ЕС открыли торги падением на 18,5% на фоне перемирия США и Ирана

Цены на газ в Европе на открытии торгов снизились на 18,5% на фоне перемирия Ирана и США. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Отмечается, что в 09:00 часов мск торги по индексу TTF открылись на отметке $518,6 с падением на 18,5%. К 09:15 часам мск показатель подрос до $529,3 (-16,8%).

31 марта стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE превысила $119 за баррель впервые с 9 марта 2026 года.

Еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен в ходе пресс-конференции после экстренной онлайн-встречи министров энергетики ЕС заявил, что цены на нефть и газ в европейских странах не станут прежними даже при завершении конфликта в Иране завтра. В Евросоюзе цены на газ выросли на 70%, на нефть — на 60% с начала военной операции США и Израиля против Ирана.

