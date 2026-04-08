Премьер Испании резко высказался о перемирии в Иране

Санчес: Испания не станет аплодировать тем, кто поджигает мир и приходит с ведром

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал «хорошей новостью» прекращение огня на Ближнем Востоке, но заявил, что не будет хвалить ответственного за развязывание этого конфликта. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Он подчеркнул, что перемирие является позитивным сигналом, но его недостаточно, чтобы забыть о потерянных жизнях, разрушениях и хаосе, которые принесла война на Ближнем Востоке.

«Правительство Испании не будет аплодировать тем, кто поджигает мир только потому, что они приходят с ведром. Что нужно сейчас: дипломатия, международное право и мир», – написал премьер-министр.

До этого президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Он отметил, что в рамках соглашения о прекращении огня Иран согласился разблокировать Ормузский пролив. При этом Трамп заявил о выполнении всех целей военной операции против Ирана. В Белом доме сказали, что Израиль присоединится к прекращению огня.

Ранее в Германии порадовались перемирию между США и Ираном.