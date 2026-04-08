Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Туристке, которую обманом сделали наркокурьером, грозит 10 лет тюрьмы в Южной Корее

Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жительница Ванкувера Спринг Паркс может получить до 10 лет лишения свободы в Южной Корее после того, как, по версии защиты, стала жертвой интернет-мошенника и невольно оказалась вовлечена в перевозку наркотиков, пишет Daily Mail.

Женщину арестовали после прибытия в Cеул: в ее багаже обнаружили около четырех килограммов метамфетамина.

По словам адвокатов, Паркс, которая страдает нарушением слуха и имеет когнитивные особенности, познакомилась в интернете с мужчиной и была уверена, что состоит с ним в романтических отношениях. Отправившись на встречу, она по его просьбе сделала остановку в Южной Африке, где забрала чемодан, не подозревая о его содержимом.

«Мы искренне верим, что она не знала, что находится в багаже, и сама пострадала в этой ситуации», — говорят юристы.

Однако прокуратура относится к этой версии скептически, указывая на крупный объем изъятого вещества. В Южной Корее действует жесткая антинаркотическая политика, и за подобные преступления может грозить до 10 лет тюремного заключения.

Сейчас Паркс уже более двух месяцев находится под стражей. По словам адвокатов, ей тяжело полностью осознать происходящее, а в тюрьме она находится в подавленном эмоциональном состоянии.

Семья женщины также утверждает, что она стала жертвой романтической схемы мошенничества.

Ранее мужчина вернулся в аэропорт за потерянным багажом и оказался в тюрьме.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!