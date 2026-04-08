Туристке, которую обманом сделали наркокурьером, грозит 10 лет тюрьмы в Южной Корее

Приехавшей в Сеул туристке грозит 10 лет тюрьму за наркотики в багаже

Жительница Ванкувера Спринг Паркс может получить до 10 лет лишения свободы в Южной Корее после того, как, по версии защиты, стала жертвой интернет-мошенника и невольно оказалась вовлечена в перевозку наркотиков, пишет Daily Mail.

Женщину арестовали после прибытия в Cеул: в ее багаже обнаружили около четырех килограммов метамфетамина.

По словам адвокатов, Паркс, которая страдает нарушением слуха и имеет когнитивные особенности, познакомилась в интернете с мужчиной и была уверена, что состоит с ним в романтических отношениях. Отправившись на встречу, она по его просьбе сделала остановку в Южной Африке, где забрала чемодан, не подозревая о его содержимом.

«Мы искренне верим, что она не знала, что находится в багаже, и сама пострадала в этой ситуации», — говорят юристы.

Однако прокуратура относится к этой версии скептически, указывая на крупный объем изъятого вещества. В Южной Корее действует жесткая антинаркотическая политика, и за подобные преступления может грозить до 10 лет тюремного заключения.

Сейчас Паркс уже более двух месяцев находится под стражей. По словам адвокатов, ей тяжело полностью осознать происходящее, а в тюрьме она находится в подавленном эмоциональном состоянии.

Семья женщины также утверждает, что она стала жертвой романтической схемы мошенничества.

Ранее мужчина вернулся в аэропорт за потерянным багажом и оказался в тюрьме.