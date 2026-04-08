Назван сорт сыра, который снижает уровень «плохого» холестерина

Ежедневное употребление сыра чеддер закрывает потребность организма в витамине K, а также повышает показатели «хорошего» холестерина у мужчин. К такому выводу пришли исследователи из Университетского колледжа Дублина. Результаты работы опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

В исследовании приняли участие 60 человек старше 50 лет с избыточной массой тела. В течение шести недель участники ежедневно съедали по 120 граммов чеддера. Ученые сравнили два варианта сыра: один был произведен из молока коров на пастбищном корме, другой — из молока коров на смешанном рационе. После этого исследователи оценили маркеры статуса витамина K и показатели липидного обмена.

Результаты показали, что регулярное употребление чеддера сопровождалось улучшением маркеров витамина K. Этот витамин играет важную роль не только в свертывании крови, но и в регуляции состояния сосудов и костной ткани. При этом различий между двумя типами сыра по этим показателям обнаружено не было, несмотря на более высокое содержание витамина K в одном из вариантов.

Дополнительный анализ выявил различия в изменении липидного профиля у мужчин и женщин. У мужчин употребление сыра с более высоким содержанием витамина K было связано с ростом уровня НПВП — так называемого «хорошего» холестерина. У женщин тот же вариант сыра ассоциировался со снижением общего и «плохого» холестерина (ЛПНП).

