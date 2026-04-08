В Израиле заявили о выскокой цене перемирия с Ираном

Президент США Дональд Трамп заставляет Израиль платить высокую цену, согласившись на перемирие с Ираном. Об этом говорится в материале портала Ynet.

В сообщении говорится, что Трамп заставляет Израиль платить цену за прекращение огня, которое освободило его от обязательства сдержать свое слово и открыть Ирану «врата ада».

По данным Ynet, Израиль вынужден остановить боевые действия в Ливане против «Хезболлы» в самый разгар. По словам автора материала, сейчас наступление на юге Ливана находится лишь на первой фазе, а в остальной части страны «Хезболла» все еще действует и запускает ракеты по Израилю.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Он отметил, что в рамках соглашения о прекращении огня Иран согласился разблокировать Ормузский пролив. При этом Трамп заявил о выполнении всех целей военной операции против Ирана. В Белом доме сказали, что Израиль присоединится к прекращению огня.

В свою очередь Верховный совет национальной безопасности Ирана заявил, что США потерпели неоспоримое, историческое и сокрушительное поражение в войне. По данным совета, соглашение о двухнедельном перемирии с США предусматривает вывод американских войск со всех баз на Ближнем Востоке, отмену всех санкций, размораживание иранских активов за рубежом, а также выплату компенсации Ирану. Тегеран же обеспечит безопасность судоходства по Ормузскому проливу.

