Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

В России назвали «издевкой» слова Трампа о «золотом веке» на Ближнем Востоке

Политолог Блохин: Трамп издевается, обещая Ближнему Востоку золотой век
Alex Brandon/Reuters

Заявление президента США Дональда Трампа о будущем «золотом веке» для Ближнего Востока на фоне перемирия в войне Соединенных Штатов и Израиля с Ираном выглядит, как издевка. США и ранее прибегали к подобным заявлениям, например, перед вторжением в Ирак в 2003 году. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Константин Блохин.

«Звучит, как какая-то издевка. Такой же стиль был использован, когда американцы вторгались в Ирак. Они это преподносили, что мы свергнем тиранию Саддама Хусейна, будем использовать национальные недра для восстановления экономики и для создания стабильности, создадим новые Эмираты. Но в итоге мы все знаем, что вместо Эмиратов они создали основу для дестабилизации всего Ближнего Востока», — напомнил американист.

По мнению Блохина, в сложившихся условиях на Ближнем Востоке в тупике находятся обе стороны — и США, и Иран. Это стало основой для переговоров по урегулированию конфликта, которые начнутся в конце недели.

Трамп объявил двухнедельную паузу в ударах по Ирану. Тегеран подтвердил готовность к прекращению боевых действий при выполнении ряда условий и сообщил о временном режиме судоходства в Ормузском проливе. В конце этой недели должны начаться переговоры США и Ирана в столице Пакистана Исламабаде. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России объяснили, почему Иран «имеет полное право» объявить о победе над США.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!