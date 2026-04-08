В России назвали «издевкой» слова Трампа о «золотом веке» на Ближнем Востоке

Заявление президента США Дональда Трампа о будущем «золотом веке» для Ближнего Востока на фоне перемирия в войне Соединенных Штатов и Израиля с Ираном выглядит, как издевка. США и ранее прибегали к подобным заявлениям, например, перед вторжением в Ирак в 2003 году. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Константин Блохин.

«Звучит, как какая-то издевка. Такой же стиль был использован, когда американцы вторгались в Ирак. Они это преподносили, что мы свергнем тиранию Саддама Хусейна, будем использовать национальные недра для восстановления экономики и для создания стабильности, создадим новые Эмираты. Но в итоге мы все знаем, что вместо Эмиратов они создали основу для дестабилизации всего Ближнего Востока», — напомнил американист.

По мнению Блохина, в сложившихся условиях на Ближнем Востоке в тупике находятся обе стороны — и США, и Иран. Это стало основой для переговоров по урегулированию конфликта, которые начнутся в конце недели.

Трамп объявил двухнедельную паузу в ударах по Ирану. Тегеран подтвердил готовность к прекращению боевых действий при выполнении ряда условий и сообщил о временном режиме судоходства в Ормузском проливе. В конце этой недели должны начаться переговоры США и Ирана в столице Пакистана Исламабаде.

Ранее в России объяснили, почему Иран «имеет полное право» объявить о победе над США.