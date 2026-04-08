В Подмосковье задержали гендиректора стройкомпании по подозрению в мошенничестве

В Щелково Московской области задержали гендиректора строительной компании по подозрению в мошенничестве при ремонте домов для военных. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«В декабре 2024 года между Министерством обороны РФ и строительной компанией заключено четыре договора о выполнении работ по капитальному ремонту объектов недвижимости, расположенных в Мурманской области. В качестве аванса на счет фирмы переведено свыше 176 миллионов рублей», — написала она.

Согласно условиям контракта, к ноябрю 2025-го компания подрядчик должен был выполнить часть работ, но этого не произошло.

В отношении главы строительной фирмы возбудили дело по статье 159 УК РФ. Фигуранта задержали по месту жительства. Силовики изъяли дома и в офисе гендиректора печати различных фирм, компьютеры, банковские карты, а также документы, имеющие значение для следствия.

На данный момент правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения для фигуранта.

Ранее суд арестовал замгубернатора Краснодарского края по делу о мошенничестве.

 
