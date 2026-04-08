Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Таксист спас 94-летнюю пенсионерку, которая везла чемодан с деньгами для мошенников

Shutterstock

В Магнитогорске таксист предотвратил передачу крупной суммы денег мошенникам, которые обманывали 94-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает УМВД по Челябинской области.

Пожилой женщине позвонили неизвестные, представились силовиками и запугали ее уголовным преследованием за спонсирование запрещенной организации. Они заявили, что ее персональные данные стали известны посторонним, которые пытаются перевести деньги с ее счетов.

Мошенники потребовали снять все накопления и передать курьеру для «декларирования» в Екатеринбурге. Так пенсионерка лишилась 1, 2 млн рублей. Затем она вспомнила, что на счету супруга осталось еще 760 тысяч, которые тоже нужно «спасать». Аферисты вызвали такси, чтобы отправить чемодан с деньгами в Екатеринбург.

Когда водитель приехал в пункт назначения, ему показался подозрительным молодой человек, которому предназначался груз. Таксист задал пару вопросов, понял, что пенсионерку обманывают и позвонил в полицию. Деньги передал стражам порядка.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
