Таксист спас 94-летнюю пенсионерку, которая везла чемодан с деньгами для мошенников

В Магнитогорске таксист предотвратил передачу крупной суммы денег мошенникам, которые обманывали 94-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает УМВД по Челябинской области.

Пожилой женщине позвонили неизвестные, представились силовиками и запугали ее уголовным преследованием за спонсирование запрещенной организации. Они заявили, что ее персональные данные стали известны посторонним, которые пытаются перевести деньги с ее счетов.

Мошенники потребовали снять все накопления и передать курьеру для «декларирования» в Екатеринбурге. Так пенсионерка лишилась 1, 2 млн рублей. Затем она вспомнила, что на счету супруга осталось еще 760 тысяч, которые тоже нужно «спасать». Аферисты вызвали такси, чтобы отправить чемодан с деньгами в Екатеринбург.

Когда водитель приехал в пункт назначения, ему показался подозрительным молодой человек, которому предназначался груз. Таксист задал пару вопросов, понял, что пенсионерку обманывают и позвонил в полицию. Деньги передал стражам порядка.

