В СВР заявили о подготовке Евросоюза к созданию ядерного оружия

В штаб-квартире Евросоюза в Брюсселе приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного ядерного потенциала. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Согласно заявлению ведомства, создание собственного потенциала производства ядерного оружия в Евросоюзе необходимо для сдерживания «мифической российской угрозы».

В СВР отметили, что подобными действиями руководство Евросоюза и ряда его ведущих стран в очередной раз «пробило дно собственного безумия и политической безответственности», продиктованных патологической русофобией.

В конце февраля политолог Сергей Федоров рассказал «Газете.Ru», что правительство Франции достаточно давно предлагает своим европейским партнерам разместить на их территории ядерное оружие, и особенно это стало популярно в связи с истерией по поводу надвигающейся войны с Россией. По словам Федорова, несомненно, расширение «ядерного зонтика» по территории Евросоюза усилит угрозу в отношении России.

Ранее в Германии объяснили планы передать Киеву ядерную бомбу.