Россиянин намеревался передать детали для двигателя подлодки за рубеж

ФСБ РФ задержала россиянина за попытку передать запчасти для подлодки за границу

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, планировавшего передать детали двигателя подводной лодки за границу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Петербургу и Ленинградской области.

«Лицо, причастное к противоправной деятельности, задержано и заключено под стражу. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, россиянин собирался передать представителю другого государства комплектующие для ремонта двигателя от дизельгенератора. Речь идет о главной энергетической установке субмарин проекта «Варшавянка».

На этом фоне в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 189 УК РФ. Она предусматривает наказание за незаконный экспорт из страны товаров или технологий, вооружения или военной техники.

В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за незаконный экспорт из страны или передачу иностранным гражданам военных товаров, технологий, вооружений или техники. Закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, то наказание составит 5–10 лет. Аналогичное деяние в составе организованной группы приведет к лишению свободы на срок от семи до 12 лет.

Ранее в Москве осудили двух мужчин, обвиненных в попытке вывезти за границу беспилотник.