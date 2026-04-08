Стало известно, кто теперь будет контролировать Ормузский пролив

Статус Ормузского пролива, скорее всего, будет восстановлен на основе тех правил, которые существовали до начала войны США против Ирана. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказал старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин.

«В общем-то, как раньше говорилось, все общественное мнение мировое выступит за восстановление тех правил, которые были до всей этой истории, до агрессии израильско-американской, поскольку в этом заинтересованы серьезные страны — Китай, Япония, вся Азия. США в меньшей степени зависели от этой ближневосточной нефти и Европа тоже в меньшей степени. Поэтому давление на Иран будет серьезное. Мне кажется (конечно, здесь утверждать на 100% нельзя), что все-таки вне зависимости от того, как решится вопрос непосредственно с конфликтом, правила прохода Ормузского пролива будут восстановлены», — считает историк.

По словам Сажина, пока неизвестно, что будет происходить на переговорах между Ираном и США, поэтому наверняка прогнозировать вопрос о статусе Ормузского пролива пока рано.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что для восстановления мировых энергетических рынков потребуются месяцы даже с открытым Ормузским проливом.

8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. В рамках него Тегеран согласился открыть Ормузский пролив для прохода судов.

Ранее в МИД РФ отреагировали на объявление перемирия между США и Ираном.