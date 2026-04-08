Российский вице-премьер прокомментировал ситуацию с рынком жилья

Хуснуллин: в России есть вопросы к доступности жилья

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на коллегии Минстроя и комиссии Госсовета по направлению «Инфраструктура для жизни» заявил, что в России есть вопросы к доступности жилья. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам вице-премьера, решать проблему необходимо за счет увеличения градостроительного потенциала вдвое в течение пяти лет.

«Есть вопросы к доступности жилья. Все больше в стоимости жилья занимают стоимость земли, строительство социальной инфраструктуры», — поделился Хуснуллин.

Кроме того, вице-премьер уточнил, что в сфере индивидуального жилищного строительства исчерпан ресурс свободных участков.

2 апреля главред журнала «Строительство» и автор двухтомника об истории возведения Москва-Сити Александр Гусев сообщил, что в России утвердили первый свод правил пожарной безопасности для деревянных многоэтажек высотой от 5 до 15 метров. Это позитивное решение, так как такие дома строятся быстрее с уже готовыми и отшлифованными стенами, а квартиры в них будут стоить дешевле.

Ранее в РФ разработали новый метод восстановления исторических деревянных зданий.