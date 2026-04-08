Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Российский вице-премьер прокомментировал ситуацию с рынком жилья

Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на коллегии Минстроя и комиссии Госсовета по направлению «Инфраструктура для жизни» заявил, что в России есть вопросы к доступности жилья. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам вице-премьера, решать проблему необходимо за счет увеличения градостроительного потенциала вдвое в течение пяти лет.

«Есть вопросы к доступности жилья. Все больше в стоимости жилья занимают стоимость земли, строительство социальной инфраструктуры», — поделился Хуснуллин.

Кроме того, вице-премьер уточнил, что в сфере индивидуального жилищного строительства исчерпан ресурс свободных участков.

2 апреля главред журнала «Строительство» и автор двухтомника об истории возведения Москва-Сити Александр Гусев сообщил, что в России утвердили первый свод правил пожарной безопасности для деревянных многоэтажек высотой от 5 до 15 метров. Это позитивное решение, так как такие дома строятся быстрее с уже готовыми и отшлифованными стенами, а квартиры в них будут стоить дешевле.

Ранее в РФ разработали новый метод восстановления исторических деревянных зданий.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
