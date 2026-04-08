Молдова отправит в Европу немытые яйца

Правительство Молдавии утвердило новые правила торговли куриными яйцами
Правительство Молдавии утвердило новые правила розничной торговли куриными яйцами, которые запрещают санитарную обработку продукции высшей категории для приведения национальных стандартов в соответствие с регламентами Евросоюза.

Согласно новым нормам, яйца категории «А» (свежие) запрещено мыть или чистить как до, так и после процесса классификации. Уточняется, что подобная мера препятствует проникновению бактерий и призвана защитить здоровье потребителей. Кроме того, запрет на мытье куриных яиц облегчит экспорт продукции в страны Евросоюза.

Как пишет РИА Новости Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) ранее включило Молдавию в список стран, допущенных к экспорту яиц категории «А» на европейский рынок. При этом поставки этой продукции зависят от строгого соблюдения новых технологических процессов.

До этого стало известно, что европейский рынок оказался заполнен некачественными украинскими яйцами. Специалисты объясняют такой рост открытием европейского рынка для украинской продукции, которая поступает туда без таможенных пошлин и импортных квот.

Ранее россиян предупредили об опасности немытых яиц.

 
