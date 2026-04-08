Погранслужба назвала число эвакуированных россиян из Ирана через азербайджанскую границу

Погранслужба: более 370 россиян эвакуированы из Ирана через границу Азербайджана
Мурад Оруджев/РИА Новости

Свыше 370 граждан России эвакуированы из Ирана через азербайджанскую границу. Об этом РИА Новости заявили в азербайджанской государственной погранслужбе.

Там отметили, что через погранично-пропускной пункт «Астара» продолжается процесс эвакуации граждан из Ирана на фоне ударов Соединенных Штатов и Израиля по территории Исламской Республики.

«С 28 февраля до 10:00 (09.00 мск - ред.) утра 8 апреля через азербайджанскую границу из Ирана эвакуированы 373 гражданина России», — сказали в погранслужбе.

В общей сложности эвакуировано 3379 человек.

Соединенные Штаты и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносил ответные удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

7 апреля Соединенные Штаты договорились о перемирии с Исламской Республикой, которое должно продлиться как минимум две недели. По словам главы Белого дома, решение о временном перемирии было принято по итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и начальником штаба Сухопутных войск страны Асимом Муниром.

Ранее в Израиле заявили о выскокой цене перемирия с Ираном.

 
Проверят каждого: что бизнесу ждать от ужесточения контроля за безналичкой и платежами
