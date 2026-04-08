Биолог рассказала, безопасно ли заливать домашнюю рассаду удобрениями

Рассаду важно не перекормить удобрениями, особенно в период плодоношения — в собранных плодах может скопиться небезопасное содержание нитратов. Об этом «Газете.Ru» рассказала преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Марина Татаренко.

«Куда опаснее перекормить взрослые плодоносящие растения, чем рассаду, особенно азотом. Этот избыточный азот не успевает переработаться и накапливается в плодах, листьях и корнеплодах в виде вредных для здоровья человека нитратов. А их высокое содержание в собранных плодах представляет реальную угрозу для здоровья человека. Поэтому в период плодоношения лучше сознательно недокормить растения — так безопаснее. Но и подкормка рассады должна быть умеренной и уместной. Если вы приобрели готовый специализированный грунт, он уже содержит полный набор минералов в оптимальных пропорциях. Такая рассада вообще не нуждается в дополнительных подкормках. Другое дело — самостоятельно составленный грунт, который вы набрали на даче или за городом. Но и здесь важно не перестараться, так как чрезмерно удобренная (особенно азотом) рассада начинает вытягиваться и болеть», — пояснила Татаренко.

Чтобы избежать перекормки, биолог рекомендовала использовать комплексные удобрения для рассады. Для этого перед покупкой нужно внимательно изучить этикетку. Там должна быть информация, в какой сезон применять удобрение (весной, летом, осенью) и для чего оно предназначено — подращивания рассады, активизации цветения, плодоношения или подготовки к периоду покоя.

«В зависимости от этого в удобрении подобрано соотношение азота, калия, фосфора и различных микроэлементов. Так, подкормка рассады удобрением для цветения не только бесполезна, но и вредна. Если не хотите применять минеральные удобрения, можно выбрать органические. Важно учесть: чтобы получить хорошую рассаду, мало одной подкормки, так как питательные вещества должны правильно усвоиться. Для этого нужны качественный рыхлый грунт без застоя воды, хорошее освещение (при его недостатке требуются фитолампы) и достаточный полив. Если хотя бы одно звено выпало, удобрение не поможет», — констатировала Татаренко.

Ранее биолог рассказала, можно ли вырастить сакуру у себя на участке.