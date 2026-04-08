Названа ягода, которая эффективно снижает риск кариеса

IJCPD: гранат снижает риск развития кариеса у детей
Регулярное употребление граната может снижать риск развития кариеса у детей и улучшать состояние полости рта. К такому выводу пришли исследователи из Института медицинских и технических наук Савиты (Индия). Результаты работы опубликованы в журнале International Journal of Clinical Pediatric Dentistry (IJCPD).

В исследовании приняли участие 500 детей в возрасте от трех до шести лет. Участников разделили на две группы: одна регулярно получала экстракт граната, а другая следовала только стандартным рекомендациям по гигиене полости рта. Состояние зубов оценивали по индексу кариеса, а также измеряли уровень pH слюны в начале исследования, через шесть и двенадцать месяцев.

Результаты показали, что у детей, употреблявших гранат, риск и частота развития кариеса были значительно ниже, чем в контрольной группе. Одновременно у испытуемых из первой группы повышался уровень pH слюны — показатель, связанный с защитой зубной эмали от разрушения. Статистический анализ показал, что именно включение граната в рацион стало одним из ключевых факторов улучшения этих показателей.

Авторы работы связывают выявленный эффект с антибактериальными и антиоксидантными свойствами граната. Их обеспечивают фенольные соединения (пуникалагин, флавоноиды и кислоты), дубильные вещества, антоцианы и катехины. Эти вещества способны подавлять рост микроорганизмов, вызывающих кариес.

При этом исследователи подчеркивают, что граната в рационе не может заменить регулярную гигиену полости рта, но может рассматриваться как дополнительный способ профилактики стоматологических заболеваний у детей.

