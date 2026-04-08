Названы китайские электромобили и гибриды, которые не ломаются

J.D. Power назвал 14 самых надежных электрокаров и гибридов
J.D. Power опросил 21,1 тыс. владельцев новых электромобилей и гибридов (май–декабрь 2025) и в 14 категориях выбрал модели с наименьшим числом проблем на 100 автомобилей.

В сегменте малых электромобилей лучшим назван Wuling Hongguang Mini. Среди компактных электромобилей победа досталась Geome Xingyuan, а в категории компактных электрических внедорожников — Deepal S05 Bev.

Лучшими в сегменте среднеразмерных электрических седанов стали Nio ET5 и ET5t. В классе среднеразмерных электрических кроссоверов первенство отдали Luxeed R7 Bev, а в категории крупных электрических седанов лидирует Xiaomi Su7. Кроме того, лучшим электрическим внедорожником стал Xiaomi Yu7. В премиальном сегменте электромобилей лучшей моделью признана Nio ES8.

Среди подключаемых гибридов в массовом сегменте победу одержал Galaxy Xingyao 8 Phev, а в категории компактных гибридных кроссоверов — Chery Fulwin T9.

В категории среднеразмерных Phev-внедорожников первое место досталось Wey Lanshan Phev. В сегменте среднеразмерных внедорожников с увеличенным запасом хода лучшим оказался Aito M5 (Reev). Среди премиальных Phev-внедорожников победа присуждена Aito M9 (Reev), а в классе гибридных минивэнов — Voyah Dreamer Phev.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!