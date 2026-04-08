Власти Саратовской области назвали причину ограничений мобильного интернета

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объяснил ограничения мобильного интернета необходимостью сохранить человеческие жизни при атаках беспилотников. Об этом пишет РИА Новости.

«Но следует четко и предельно ясно понимать: ограничения вводятся не просто так. Нет ничего важнее человеческой жизни и безопасности, и если для этого необходимо столкнуться с некоторыми сложностями при пользовании интернетом, на это необходимо идти», — сказал он в ходе отчета о работе правительства за 2025 год перед депутатами областной думы.

В центральных районах Москвы, а также в Санкт-Петербурге и других городах России в последнее время наблюдаются перебои в работе мобильного интернета и связи. В Кремле отмечали, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности и продлятся так долго, как это будет необходимо. В феврале Владимир Путин подписал закон, позволяющий ограничивать связь по требованию ФСБ.

