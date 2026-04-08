Власти Саратовской области назвали причину ограничений мобильного интернета

Губернатор Бусаргин: мобильный интернет ограничен ради сохранения жизней
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объяснил ограничения мобильного интернета необходимостью сохранить человеческие жизни при атаках беспилотников. Об этом пишет РИА Новости.

«Но следует четко и предельно ясно понимать: ограничения вводятся не просто так. Нет ничего важнее человеческой жизни и безопасности, и если для этого необходимо столкнуться с некоторыми сложностями при пользовании интернетом, на это необходимо идти», — сказал он в ходе отчета о работе правительства за 2025 год перед депутатами областной думы.

В центральных районах Москвы, а также в Санкт-Петербурге и других городах России в последнее время наблюдаются перебои в работе мобильного интернета и связи. В Кремле отмечали, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности и продлятся так долго, как это будет необходимо. В феврале Владимир Путин подписал закон, позволяющий ограничивать связь по требованию ФСБ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Рунете произошел масштабный сбой.

 
