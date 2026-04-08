Уфимец похитил и жестокого избил знакомого, лишив его слуха

Житель Уфы получил 5,5 лет колонии за избиение и похищение знакомого

В Уфе вынесли приговор 39-летнему жителю за избиение и похищение знакомого, сообщает СУ СК России по Башкирии.

Утром 26 марта 2025 года пьяный уфимец встретился с потерпевшим во дворе дома на улице Правды, чтобы обсудить ремонт отцовского автомобиля.

Однако мужчина отказался помочь, после чего злоумышленник нанес ему мощные удары кулаком в лицо. Пострадавший упал и получил тяжелую черепно-мозговую травму, а затем столкнулся с полной потерей слуха в одном ухе и резким снижением — в другом.

Не успокоившись, обвиняемый, по данным следствия, насильно затащил пострадавшего в машину и перевез в гаражный кооператив, надеясь принудить к ремонту. Обессиленного мужчину позже нашли там без сознания.

Против нападавшего возбудили дело по п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений) и ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека).

Как уточняется, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В итоге суд приговорил его к 5 годам 6 месяцам колонии строгого режима.

Ранее сын с отцом три года держали мужчину на ферме, заставляя его ухаживать за скотом.