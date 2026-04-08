В Совфеде назвали «липовой» победу США в Иране

Сенатор Пушков: ни одна из трех целей США в Иране не выполнена
Соединенным Штатам не удалось достигнуть ни одной из трех целей, заявленных в конфликте с Ираном. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

«Победа США? Крайне сомнительно: ни одна из трех главных заявленных целей, начиная с ключевой, не выполнена. Режим сохранился, ракетный потенциал Ирана сохранен, обогащенный уран не изъят. Да, многие важные объекты в Иране сильно разрушены, но стратегический потенциал страны - от военного до ресурсного - Ираном сохранен», — написал Пушков.

В связи с этим он пришел к выводу, что «победа, одним словом, липовая». При этом парламентарий подчеркнул, что она необходима президенту Дональду Трампу, чтобы «спасти лицо».

До этого Штаты договорились о перемирии с Ираном, которое продлится как минимум две недели. По словам американского президента, решение о временном перемирии было принято по итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и начальником штаба Сухопутных войск страны Асимом Муниром.

21 марта президент России Владимир Путин на фоне ближневосточного конфликта заявил, что Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана в нынешнее тяжелое время.

Ранее глава МИД Украины призвал США «проявить решительность» против Москвы.

 
