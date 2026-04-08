Мнение Губерниева о сильнейшем лыжнике России назвали субъективным

Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что считает субъективным мнение комментатора Дмитрия Губерниева о том, что сильнейшим атлетом страны в лыжном спорте сейчас является Александр Большунов. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Это субъективное мнение, у каждого своя правда. Саша по медалям сейчас является неповторимым спортсменом. Это мнение имеет место. Почему нет?» — сказал Коростелев.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года, однако не сумели там завоевать медалей.

Коростелев занял 15-е место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2025/26. Всего спортсмен набрал 800 очков. 5 марта Коростелев завоевал первую международную медаль в лыжах для России с 2022 года. Он выиграл серебро масс-старта на 20 км свободным стилем на молодежном чемпионате мира в Норвегии.

Ранее сообщалось, что в Норвегии считают, что лыжи нуждаются в борьбе Большунова с Клебо.