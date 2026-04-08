Тегеран не определился с главой делегации для переговоров с США

Иран пока не определился с главой делегации на переговорах с США в пятницу в Исламабаде. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Агентство ISNA сообщало, что спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф мог возглавить иранскую делегацию на переговорах с США.

8 апреля корреспондент Associated Press Фарнуш Амири со ссылкой на чиновника одной из стран-посредников сообщила, что вице-президент США Джей Ди Вэнс и Китай помогли заключить сделку между Вашингтоном и Тегераном.

По словам Амири, Вашингтон подключил Вэнса, который находится с рабочим визитом в Венгрии, к переговорам поздно вечером во вторник, а Китай, в свою очередь, способствовал тому, чтобы Иран принял условия сделки. По информации AP, Пекин в основном сотрудничал с посредниками, включая Пакистан, Турцию и Египет, пытаясь использовать свое влияние.

7 апреля президент США объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Американский лидер рассказал, что принял 10 требований Тегерана, которые «являются приемлемой основой для переговоров». Исламская Республика, в свою очередь, обязалась разблокировать Ормузский пролив. При этом в Иране уточнили, что проход судов через стратегический коридор станет свободным в течение 14 дней после прекращения огня.

21 марта президент России Владимир Путин на фоне ближневосточного конфликта заявил, что Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана в нынешнее тяжелое время.

Ранее Трамп заявил о выполнении всех целей военной операции против Ирана.

 
