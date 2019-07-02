WADA подозревает около 300 спортсменов из России в допинговых нарушениях
298 российских спортсменов подозреваются в нарушении антидопинговых правил после проверки данных Московской антидопингоовй лаборатории, передает ТАСС.
Как заявили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) в настоящее время проверено 150 допинг-проб 43 российских спортсменов. Всего проверке подлежат 578 образцов 298 атлетов.
Отмечается, что после проверки будут составлены документы доказательств нарушений антидопинговых правил.
Ранее сообщалось, что переписка бывшего директора Московской лаборатории Григория Родченкова стала причиной дисквалификации российского биатлониста.