Найден труп 27-летнего спортсмена в техасском отеле

В Техасе при невыясненных обстоятельствах умер бейсболист «Лос-Анджелес Энджелс» Тайлер Скэггс, сообщает DailyMail.

За несколько часов до трагедии 27-летний спортсмен опубликовал в соцсетях фото, где он с друзьями отправляется в путешествие.

По информации пресс-службы бейсбольного клуба, расследование трагедии продолжается, однако причины смерти до сих пор остаются неизвестными.

В связи с инцидентом игра «Лос-Анджелеса» против «Техас Рейнджерс» была отменена.

«С тяжелым сердцем сообщаем, что Тайлер Скэггс, выступающий на позиции питчера «Лос-Анджелес Энджелс», скончался 2 июля в Техасе. Он был и всегда будет частью нашей семьи», — говорится в сообщении клуба.

Angels statement on the passing of Tyler Skaggs. pic.twitter.com/6XA2Vu1uWV