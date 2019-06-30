Сборная России завоевала 109 медалей на Европейских играх

Сборная России смогла завоевать 109 медалей на Европейских играх в Минске, сообщает ТАСС.

В активе национальной команды 44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые медали. Больше всех золотых наград в копилку российской команды принесли борцы и самбисты — по семь.

В последний день соревнований российские спортсмены выиграли пять золотых, четыре серебряные и шесть бронзовых наград.

На втором месте в общекомандном зачете оказалась сборная Белоруссии — (24-16-29). Замкнули тройку лидеров украинцы (16-17-18).

Всего на Европиаде было разыграно 200 комплектов наград.

Ранее министр спорта России Павел Колобков подвел итоги Европейских игр.