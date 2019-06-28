Украинский футболист: российский чемпионат сильнее и зрелищнее нашего

Новичок московского «Динамо» Иван Ордец рассказал о причинах перехода в стан «бело-голубых», сообщает «Экспресс».

Защитник перешел из донецкого «Шахтера».

«Мой выбор — в пользу футбольной карьеры. Российский чемпионат сильнее и зрелищнее украинского. И я не считаю правильным подводить под мой переход в «Динамо» любую политическую подоплеку», — сказал Ордец.

Также он отметил, что у него была возможность остаться в «Шахтере».

«Однако московское «Динамо» предложило стать частью нового амбициозного проекта. Это новый вызов для меня, и я его принял. Спорт, и футбол в частности, призван объединять людей и народы, а не быть инструментом конфликтов. Главное, чтобы я прогрессировал как футболист», — добавил украинец.

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