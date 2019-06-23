Сборная Аргентины обыграла Катар и спаслась от вылета с Кубка Америки
В бразильском Порту-Алегри завершился матч группового этапа Кубка Америки 2019 года между Аргентиной и Катаром, сообщает «Советский спорт».
Матч закончился со счетом 2:0 в пользу Аргентины.
Первый гол был забит уже на четвертой минуте, Лаутаро Мартинес вывел команду вперед. А на 82-й минуте Серхио Агуэро закрепил преимущество.
Таким образом, аргентинцы набрали четыре очка и поднялись на вторую строчку группы B, что позволяет им выйти в плей-офф. Катар набрал лишь одно очко и занял последнее четвертое место.
Кубок Америки — 2019. Группа B. Третий тур
Катар— Аргентина — 0:2
Голы: 0:1 — Мартинес — 4, 0:2 — Агуэро — 82