Россия завоевала 21 медаль и укрепила лидерство в зачете Европейских игр
Сборная России продолжает лидировать в общекомандном зачете Европейских игр в Минске, сообщает «Советский спорт».
В третий день соревнований россияне завоевали 21 (10-5-6) медаль. После двух дней у сборной России в общей сумме 39 (19-10-10) медалей.
Второе место в общекомандном зачете занимает сборная Белоруссии – 34 (10-9-15) медали, на третьем – Украина (17, 5-6-6).
Первая десятка выглядит так:
1. Россия
2. Грузия
3. Беларусь
4. Украина
5. Нидерланды
6. Бельгия
7. Косово
8. Франция
9. Великобритания
10. Азербайджан
Ранее сообщалось, что легкоатлет поехал на Европейские игры ради российского флага.